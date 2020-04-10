أحد أفضل هواتف OPPO سيطرح في روسيا قريبا

أعلن وكلاء شركة OPPO الصينية في موسكو أن هاتف Reno3 Pro المنافس سيظهر قريبا في السوق الروسية وبعض أسواق آسيا.

وسيأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وزنه 171 غ، محمي بطبقة من الزجاج المتين، ومزود بشاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل.

والكاميرا الأساسية لهذا الهاتف رباعية العدسة بدقة (48+13+8+2) ميغابيكسل، مزودة بتقنية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، وفيها عدسة خاصة لقياس عمق اللقطة، أما الكاميرا الأمامية فبدقة 32 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

كما زودت كاميرات هذا الهاتف بميزة Ultra Steady Video 2.0 التي تساعد على تسجيل الفيديوهات دون أن تتأثر الصورة أثناء الحركة، إضافة إلى ميزات تساعد على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة

ويعمل Reno3 Pro بمعالج Quаlcomm Snаpdragon 765G ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت للاتصال بشبكات 5G.

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وفيه ذاكرة تخزين داخلية بحجم 256 غيغابايت، وشرائح إلكترونية تمكنه من توفير خدمات GPS و Beidou و Galileo لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافة لمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

المصدر: ixbit