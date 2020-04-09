هواتف بقدرات فائقة قد تظهر قريبا!

انتشرت عبر صفحات شبكة Weibo الصينية أخبار تشير إلى أن هواتف بقددرات لم تشهدها الأجهزة الذكية من قبل ستظهر في الأسواق قريبا.

وتبعا للتسريبات فإن هواتف قد تطرحها سامسونغ أو Xiaomi الشهر المقبل ستأتي بكاميرا مزودة بحساس بدقة 109 ميغابيكسل، لتكون هذه الكاميرا هي أقوى كاميرا قد تشهدها الأجهزة الذكية على الإطلاق.

كما ستزود هذه الأجهزة بمعالجات مستقلة للكاميرا، توفر إمكانية توثيق الفيديوهات بدقة HDR بمعدل 120 إطارا في الثانية.

ومن المفترض أن تعمل الهواتف الجديدة بمعالجات Qualcomm Snapdragon 765G ثمانية النوى، بتقنية (7نانومتر)، والتي فيها أنوية Kryo 475 بتردد 2.4 غيغاهيرتز، وأنوية Kryo 475 بتردد 2.2 غيغاهيرتز، وأنوية أخرى بتردد 1.8 غيغاهيرتز.

وتجدر الإشارة إلى أن أقوى كاميرا مطروحة للهواتف حاليا هي تلك الموجودة في هواتف Mi 10 و Mi 10 Pro من Xiaomi، والتي أتت بدقة 108 ميغابيكسل، وقدرات تقريب بصري ورقمي مذهلة.

المصدر: 4PDA