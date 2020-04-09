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سامسونغ تطلق هواتف منافسة تدعم شبكات 5G

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تطلق هواتف منافسة تدعم شبكات 5G
Reuters JYH/DH
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كشفت شركة سامسونغ عن مواصفات هاتفيها الجديدين من الفئة A، القادرين على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

أول هاتف هو نسخة معدلة عن هواتف Galaxy A71  التي ظهرت منذ مدة، ومزود بهيكل مقاوم للماء والغبار بوزن 180 غ، وشاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل.

ويمكن لهذا الجهاز التعامل بسرعة كبيرة مع البيانات بفضل معالج Samsung Exynos 980 ثماني النوى، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 128 غيغابايت.

وزودته سامسونغ بمنفذ microSD لبطاقات الذاكرة، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، وكاميرا أساسية بأربع عدسات فيها عدسة بدقة 64 ميغابيكسل، إضافة لكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

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أما الهاتف الثاني Galaxy A51 5G فأتى بشاشة أصغر بقليل بمقاس 6.5 بوصة، وهيكل بوزن 187 غ.

ومعالجه نفس المعالج الموجود في الهاتف الأول، لكن ذاكرة الوصول العشوائي فيه 6 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فجاءت بدقة 48 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

المصدر: 4PDA

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