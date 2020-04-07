الصين تكشف عن أحد أكثر هواتف 5G تطورا

كشفت شركة TCL الصينية عن مواصفات هواتفها القادمة والتي من بينها هاتف TCL 10 Pro الذي صنف من بين أكثر الأجهزة الذكية تطورا وأبرزها من حيث التقنيات.

ويأتي الهاتف الجديد بكاميرا أساسية مزودة بأربع عدسات دقتها (64+16+5+2) ميغابيكسل، إحداها مخصصة للتقريب الرقمي للصورة وأخرى لالتقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وواحدة بفتحة كبيرة لالتقاط صور عريضة.

وتتميز كاميرا هذا الهاتف بميزة التحديد الأوتوماتيكي لعمق الصورة، وقدرتها على توثيق فيديوهات 4K عالية الدقة، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

أما شاشة الهاتف فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.4 بوصة ودقة عرض FHD+، والبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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وحصل هذا الهاتف أيضا على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومعالج Snapdragon 675، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

وزودته TCL بمنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وهيكل مقاوم للماء والغبار، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة لتحدي المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

المصدر: 3dnews