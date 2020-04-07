منافسة AirPods الجديدة بـ 56$ فقط!

كشفت شركة Xiaomi الصينية عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة التي ستطلقها بسعر 56 دولارا لتنافس فيها سماعات AirPods من آبل.

من ناحية المظهر تشبه السماعة AirPods إلى حد كبير، لكنها أتت ببعض التعديلات التي تشمل أماكن فتحات الصوت وشكل القطعة الطولية التي تحمل المايكروفونات.

وتدعم Mi Air 2S TWS ميزة الاتصال اللاسلكي مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنية "بلوتوث-5" الحديثة، كما يمكن لصاحبها استعمال كل من جزئيها على حدة لإجراء المكالمات الهاتفية.

وحصلت هذه السماعة على بطارية متطورة تكفيها لتعمل لـ 24 ساعة تقريبا في حال استعمالها لسماع الموسيقى، وتشغلها أكثر من 5 ساعات لإجراء المكالمات الهاتفية واستقبالها.

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وزودتها Xiaomi بمحفظة بلاستيكية صغيرة وأنيقة فيها بطارية داخلية تكفي لشحن قسمي السماعة 3مرات، ويمكن شحن هذه العلبة عبر منفذ Xiaomi أو عبر تقنية الشحن اللاسلكي.

المصدر: mobile-review