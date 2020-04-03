سوني تطلق أحدث سماعاتها اللاسلكية بسعر منافس

تتحضر شركة سوني لإطلاق أحدث سماعاتها اللاسلكية الصغيرة بمواصفات متطورة وسعر أقل من ثمن airpods بمرتين تقريبا.

وتأتي سماعات WF-XB700 الجديدة من سوني بتصميم يشبه تصميم سماعات سامسونغ الجديدة samsung buds، وكل سماعة صغيرة منها مزودة بهيكل مقاوم للماء والغبار.

والأهم من ذلك هو البطارية الداخلية لهذه السماعات والتي تكفيها للعمل لأكثر من 9 ساعات بالشحنة الواحدة، حتى عند استعمالها بشكل متواصل لإجراء المكالمات والاستماع إلى الموسيقى.

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كما زودتها سوني بمحفظة بلاستيكية صغيرة وأنيقة فيها بطارية تشحن السماعتين 3 مرات.

ومن الميزات المهمة أيضا في WF-XB700 القدرة على الاتصال مع الأجهزة عبر تقنية "بلوتوث-5"، وإمكانية استعمال كل سماعة على حدة لإجراء الاتصالات، أما سعر هذه التحفة التقنية فهو 130 دولارا فقط.

المصدر: ixbt