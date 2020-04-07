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احذر أثناء تصفح "تويتر" من Firefox!

العالم الرقمي و Social media

احذر أثناء تصفح
Reuters AG/nl/wy
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حذرت شركة "تويتر" من ثغرة برمجية في متصفح Firefox من الممكن أن تشكل خطرا على بيانات مستخدمي موقعها.

وأشار الخبراء في "تويتر" إلى أن الثغرة الموجودة في برمجيات Firefox  تؤدي إلى تخزين بيانات مستخدمي  موقعها بشكل مؤقت في خوادم هذا المتصفح، الأمر الذي قد يستغله قراصنة الإنترنت للوصول إلى بيانات المستخدمين.

ومن بين البيانات التي قد يحصل عليها الهاكرز بيانات تتعلق بالرسائل المستقبلة والمرسلة بين مستخدمي "تويتر"، وبيانات تتعلق بملفات التعريف الخاصة بالمستخدمين، وبيانات تتعلق بالملفات المرسلة عبر DMs.

احذر أثناء تصفح
twitter.com
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ولضمان حماية أكبر للبيانات أثناء استعمال متصفح Firefox ينصح خبراء التقنية باتباع عدة خطوات: أولا التوجه إلى قائمة الإعدادات في المتصفح، ومن ثم الضغط على خيار الخصوصية والأمان Privacy & Security، وبعدها الضغط على خيار Cookies and Site Data، ومن ثم خيار "مسح البيانات" Clear Data.

المصدر: xakep

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