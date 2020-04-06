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هواوي تطلق دفعة من الهواتف الجديدة قريبا

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هواوي تطلق دفعة من الهواتف الجديدة قريبا
youtube/YugaTech
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سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية أخبارا تؤكد أن شركة هواوي عازمة على إطلاق دفعة من الهواتف الجديدة في أبريل الجاري.

وتبعا للتسريبات فإن هواوي عازمة على إطلاق 3 هواتف هي: nova 7 وnova 7 SE وnova 7 Pro، ستزودها بمعالجات من تطويرها.

وأقوى هذه الهواتف nova 7 Pro من المفترض أن يحصل على معالج Kirin 990 المستخدم في بعض هواتف سامسونغ الحديثة، كما قد يأتي بكاميرا أساسية بـ 5 عدسات، وذاكرة وصول عشوائي 10 غيغابايت.

أما هاتف nova 7 SE فسيحصل على معالج Kirin 820 وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وهاتف nova 7 سيأتي بمعالج Kirin 985 وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

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وستحصل الهواتف الثلاثة على شرائح مودم خاصة تمكنها من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية التعرف على الوجوه، وبطاريات تعمل مع تقنية الشحن السريع.

ومن المتوقع أن تكشف هواوي بشكل رسمي عن هذه الأجهزة في 23 أبريل الجاري، ليكون سعر nova 7 SE2 نحو 280 دولارا، وسعر nova 7 قرابة الـ 425 دولارا، وnova 7 Pro بسعر 495 دولارا.

المصدر: ixbt

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