دفعة كبيرة من هواتف هواوي تحصل على أندرويد الجديد!

نشرت شركة هواوي قائمة بهواتفها التي ستزود بواجهات EMUI 10.1 الحديثة المبنية على "أندرويد-10" الجديد.

وتبعا للشركة فإن مجموعة واسعة من الهواتف بدأت فعلا بتلقي التحديث الجديد، منها عدد كبير من هواتف الفئة Mate مثل (Mate 20 Pro، Mate 20 RS Porsche Design، Mate 20 X 4G، MatePad Pro، MediaPad M6، MediaPad M6 Turbo Edition) إضافة لهاتفين من طراز Nova 6 وNova 6.

ومع انتهاء الربع الأول من الشهر الجاري من المفترض أن تصل واجهات التشغيل الجديدة لمجموعة اخرى من الهواتف هي: Nova 5، و Nova 5Z، و Nova 5Z، وNova 5i Pro، وNova 5i Pro.

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ومع نهاية أبريل من المفترض أن تصل هذه الواجهات إلى أجهزة: P30، وP30، وMate 30 4G، وMate 30 5G، وMate 30 Pro 4G، و Mate 30 Pro 5G، وMate 30 RS Porsche Design، وMate Xs، وMate X، وMate 20 X 5G، وEnjoy 10S.

وستمنح هذه الواجهات الأجهزة المذكورة سرعة أكبر في الأداء، كما ستتيح للمستخدم بعض الميزات الجديدة مثل "الأيقونات العائمة"، وتحسن من جودة عرض الفيديوهات والصور، إضافة لكونها تحوي بعض التعديلات التي ستزيد من أمان الهواتف.

المصدر: ixbt