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هواوي تطلق هاتفا مميزا سعره 125 $!

العالم الرقمي و Social media

هواوي تطلق هاتفا مميزا سعره 125 $!
youtube/Phonebolee
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في خطوة جديدة لاكتساب أكبر عدد من الزبائن أعلنت Honor التابعة لهواوي عن نيتها إطلاق هاتف بكاميرات جيدة ومواصفات ممتازة سعره 125 دولارا فقط.

وسيأتي هاتف Play 9A الجديد بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، فيها حساس خاص لقياس عمق الصورة، وميزة التثبيت والتقريب الأوتوماتيكي للقطة، أما الكاميرا الأمامية فيه فستكون بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

وسيزود هذا الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة LCD بمقاس 6.3 بوصة، ودقة عرض (1650/720) بيكسل، إضافة لماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

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وسيضمن أداءه الجيد معالج MediaTek Helio P35 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

وستطلق نسخة مطورة منه بذاكرة تخزين داخلية 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، سعرها نحو 170 دولارا.

المصدر: ixbt

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