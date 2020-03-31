هواوي تنافس غوغل وأمازون بمساعد منزلي ذكي

لم تكتف هواوي بنجاحاتها في سوق الهواتف الذكية، بل قررت منافسة الشركات الكبرى كغوغل وأمازون وطورت مساعدا منزليا ذكيا بمواصفات فريدة.

وبالنظر لـ Sound X الذي كشفت هواوي عن تصميمه أواخر العام الفائت نلاحظ أنه أتى شبيها بعض الشيء بمساعد غوغل الذكي الأخير، لكن بألوان مختلفة، وفتحات صوت أوضح.

ونتيجة للتعاون بين هواوي وشركة Devialet حصل هذا المساعد على تقنيات فريدة تمكنه من توزيع الأصوات بجميع الاتجاهات، وبثها للمستخدم بالطريقة التي سجلت بها.

كما زود هذا الجهاز الذكي بميزة تمكن من مزامنته مع الهاتف الذكي بسرعة كبيرة بمجرد تقريب الهاتف من سطحه العلوي، ويمكن التحكم به عبر الأوامر الصوتية، والاعتماد عليه في تشغيل الأغاني والمقاطع والكتب الصوتية، ومعرفة حالة الطقس وحالة الازدحام المروري على الطرق، كما يمكنه الاتصال مع الهواتف والكمبيوترات والأجهزة الأخرى عبر البلوتوث أو شبكات الـ Wi-Fi.

النصدر: 4pda