هاتف سيغنيك عن الحاسب المحمول!

كشفت شركة Planet Computers عن تطويرها لهاتف ذكي ومميز صمم ليغني المستخدمين عن استعمال الحواسب المحمولة.

وأبرز ما في هذا الهاتف هو تصميم هيكله الذي زود بشاشة متحركة تنزلق لتفتح مثل شاشة الحاسب المحمول ليظهر للمستخدم لوحة مفاتيح متكاملة مزودة بأزرار مثل تلك الموجودة في الحواسب.

youtube/Technology Ak

ويأتي Astro Slide 5G بشاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض عالية (2340/1080) بيكسل، مزودة بمفصل RockUp الذي يسمح لها بالحركة بشكل جانبي والانحناء بزاوية 180 درجة.

كما يتمتع بسرعة كبيرة في معالجة البيانات بفضل معالج Dimension 1000 ثماني النوى مطور بتقنية (7 نانومتر)، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وحصل هذا الجهاز أيضا على مودم يمكنه من الاتصال مع شبكات الإنترنت اللاسلكية وشبكات 5G، وكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابيكسل.

كما يمكن تشغيله بنظام "أندرويد-10" الحديث، أو يتقنيات تدعم أنظمة Linux بواجهات مختلفة، وزودته الشركة المصنعة بالعديد من البرمجيات المخصصة لطباعة وحفظ مختلف أنواع الملفات النصية والصورية.

المصدر: ixbt