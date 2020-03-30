 
مباشر

هواوي تطلق أجهزة تلفاز لا مثيل لها!

العالم الرقمي و Social media

هواوي تطلق أجهزة تلفاز لا مثيل لها!
ES/IGA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njy3

تزامنا مع عرضها لهواتف P40 الجديدة نشرت هواوي مقطع فيديو ترويجيا لأجهزة تلفاز طورتها لتتميز عن جميع التلفزيونات التي تنتجها الشركات الأخرى.

وبالرغم من قلة المعلومات المتوفرة حول هذه الأجهزة إلا أن التسريبات تشير إلى أنها ستحمل الاسم التجاري Huawei Vision Smart TV، وستأتي بميزات غير مسبوقة، حيث ستحصل على كاميرا ويب منبثقة مثبتة على جسم يختفي داخل الهيكل الأساسي، ويخرج منه عند الحاجة لإجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت.

كما ستكون الكاميرات الخاصة بهذه الأجهزة قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 1080 بيكسل، وتوثيق 30 إطارا في الثانية، ومزودة بميزة التعرف على الوجوه كما في الهواتف الحديثة.

إقرأ المزيد
تطبيقات تساعدك على التواصل مع العالم في زمن الحجر الصحي
تطبيقات تساعدك على التواصل مع العالم في زمن الحجر الصحي

ومن المفترض أن يحصل Huawei Vision Smart TV على تقنيات التحكم اللاسلكي عبر الأوامر الصوتية، ومكبرات توزع الأصوات بشكل يضاهي أفضل أجهزة الصوت، إضافة لشاشات OLED بمقاس 75 بوصة، وتردد 120 هيرتزا، إضافة لمعالجات Honghu 818 تمكنها من العمل مع الإنترنت والاتصال بالعديد مع الأجهزة الذكية والحواسب لاسلكيا.

المصدر: ixbt

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا