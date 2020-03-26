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آبل تطلق نسخة جديدة من iOS لهواتفها القديمة

العالم الرقمي و Social media

آبل تطلق نسخة جديدة من iOS لهواتفها القديمة
Reuters AW/KAR
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أعلنت شركة آبل الأربعاء 25 مارس الجاري عن إطلاق نسخة جديدة لإحياء هواتف آيفون وحواسب آيباد القديمة.

وأشارت الشركة إلى نسخة iOS 12.4.6 التي أصدرتها صممت خصيصا لهواتف iPhone 5s وهواتف iPhone6 وiPhone 6 plus، وحواسب ipad mini2، وipad mini3، وipad air.

وأوضحت أن هذه النسخة ستصحح العديد من الأخطاء الأمنية التي كانت في برمجيات هذه الأجهزة، وستسرع من عمل الهواتف والحواسب المذكورة.

آبل تطلق نسخة جديدة من iOS لهواتفها القديمة
gsmarena

وتجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد تلقت العديد من الشكاوى حول عمل هواتف آيفون القديمة من الفئة 5 و6، ورفعت ضدها دعاوى قضائية اتهمت فيها بأنها تبطئ من عمل هذه الهواتف عمدا.

المصدر: gsmarena

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