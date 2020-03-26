آبل تطلق نسخة جديدة من iOS لهواتفها القديمة
Reuters AW/KAR
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أعلنت شركة آبل الأربعاء 25 مارس الجاري عن إطلاق نسخة جديدة لإحياء هواتف آيفون وحواسب آيباد القديمة.
وأشارت الشركة إلى نسخة iOS 12.4.6 التي أصدرتها صممت خصيصا لهواتف iPhone 5s وهواتف iPhone6 وiPhone 6 plus، وحواسب ipad mini2، وipad mini3، وipad air.
وأوضحت أن هذه النسخة ستصحح العديد من الأخطاء الأمنية التي كانت في برمجيات هذه الأجهزة، وستسرع من عمل الهواتف والحواسب المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد تلقت العديد من الشكاوى حول عمل هواتف آيفون القديمة من الفئة 5 و6، ورفعت ضدها دعاوى قضائية اتهمت فيها بأنها تبطئ من عمل هذه الهواتف عمدا.
المصدر: gsmarena