آبل تطلق نسخة جديدة من iOS لهواتفها القديمة

أعلنت شركة آبل الأربعاء 25 مارس الجاري عن إطلاق نسخة جديدة لإحياء هواتف آيفون وحواسب آيباد القديمة.

وأشارت الشركة إلى نسخة iOS 12.4.6 التي أصدرتها صممت خصيصا لهواتف iPhone 5s وهواتف iPhone6 وiPhone 6 plus، وحواسب ipad mini2، وipad mini3، وipad air.

وأوضحت أن هذه النسخة ستصحح العديد من الأخطاء الأمنية التي كانت في برمجيات هذه الأجهزة، وستسرع من عمل الهواتف والحواسب المذكورة.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد تلقت العديد من الشكاوى حول عمل هواتف آيفون القديمة من الفئة 5 و6، ورفعت ضدها دعاوى قضائية اتهمت فيها بأنها تبطئ من عمل هذه الهواتف عمدا.

المصدر: gsmarena