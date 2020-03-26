هاتف متطور قابل للطي يظهر في الأسواق قريبا

أزاحت شركة Royole الصينية الستار عن هاتف جديد قابل للطي، بمواصفات تجعله الأفضل بين هواتف هذه الفئة من الأجهزة الذكية حتى الآن.

ومن بين أبرز التقنيات التي حصل عليها هذا الهاتف معالج Snapdragon 865 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.0، تمكنه جميعها من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وتمنحه سرعة كبيرة في استقبال وإرسال البيانات ومعالجتها.

ومن حيث المظهر جاء هذا الهاتف شبيها بهواتف هواوي وسامسونغ القابلة للطي التي كشف عنها العام الماضي، لكنه حصل على مفاصل خاصة وشاشة مرنة من نوع Cicada Wing بمقاس 7.8 بوصة ودقة عرض عالية.

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وتبعا للخبراء فإن Royole استفادت من تجارب الشركات الأخرى أثناء إنتاج هذا الهاتف، وحاولت أن تجعل مفاصله أكثر ديمومة، وصممته بطريقة تمنع تسرب الغبار والرطوية إلى أسفل الشاشة حتى بعد استخدامه لفترة طويلة.

المصدر: mobile-review