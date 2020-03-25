تسريبات تكشف عن P40 القادم من هواوي

تتطلع عيون عشاق أجهزة هواوي الذكية لهاتف P40 المنتظر أن يزاح عنه الستار 26 مارس الجاري، ليكون أحد أفضل الهواتف لهذا العام.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيتفوق على جميع الهواتف الذكية التي أطلقتها هواوي حتى اليوم، وسيتمكن من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية ويمتاز بسرعة كبيرة في معالجة البيانات بفضل معالج Kirin 990 5G، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

كما سيحصل هذا الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة بدقة عرض (2640/1080) بيكسل، وبطارية بسعة 3800 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع والشحن اللاسلكي عبر شاحن (22.5 واط).

وسيزود P40 بنظام تبريد خاص للمعالج يدخل في تركيبه الغرافين، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وماسح للبصمات مدمج في الشاشة.

أما الكميرا الأساسية له فستكون إحدى أفضل كاميرات الهواتف على الإطلاق، وستحصل على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة أخرى بدقة 40 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 12 ميغابيكسل مخصصة لقياس عمق الصورة، إضافة إلى مستشعر يعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، والكاميرا الأمامية فيه ستكون ثنائية العدسة بدقة 32 ميغابيكسل، وستعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ومن المفترض أن تطلق نسخة Pro خاصة منه بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع.

المصدر: ixbit