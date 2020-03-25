هاتف جديد من ZTE ينافس أفضل هواتف هواوي!

حققت شركة ZTE إنجازا جديدا لمنافسة العملاق الصيني هواوي، وكشفت عن هاتف جديد تتحدى به أحدث هواتف منافستها.

وبالرغم من أن سعر هاتف Axon 11 5G الذي ستطرحه ZTE أواخر الشهر الجاري لن يتجاوز الـ 400 دولار، إلا أنه سيحصل على ميزات متطورة ستضعه في مرتبة أفضل الأجهزة الذكية الموجودة حاليا.

وسيتمكن هذه الجهاز من العمل مع أحدث الشبكات الخلوية وشبكات 5G بفضل معالج snapdragon 765 ثماني النوى، وذاكرة الوصول العشوائي 6/8 غيغابايت.

كما سيحصل على ذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، وشاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصة وأبعاد "19:9".

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وستزوده ZTE بهيكل من الألومينيوم والزجاج المقاوم للصدمات والماء والغبار، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

المصدر: mobilereview