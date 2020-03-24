تسريبات تكشف عن أحد أفضل هواتف المستقبل

تتطلع عيون عشاق التقنية لهاتف Redmi K30 Pro القادم من Xiaomi ، المتوقع أن يصبح أحد أفضل الأجهزة الذكية التي ستطرح هذا العام.

وتبعا للتسريبات سيختلف الهاتف الجديد من حيث المظهر والتقنيات عن Redmi K30 الذي صدر مؤخرا، وسيأتي بتقنيات متطورة تمكنه من العمل مع شبكات 5G، وسيطرح بسعر منافس لن يزيد عن 450 دولارا.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على معالج Snapdragon 865 أحد أفضل معالجات الهواتف، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 12 غيغابايت، ما سيمنحه قدرة على معالجة البيانات بسرعة كبيرة جدا.

كما سيزود بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل ومعدل تحديث 60 هيرتزا، وماسح لبصمات الأصابع مدمج فيها.

وسيحصل على ذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وموديم للتعامل مع شبكات Wi-Fi 6، وتقنية "بلوتوث-5"، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح ثان للبصمات مثبت على جانب الهيكل من الجهة اليمنى.

أما الكاميرا الأساسية فستكون رباعية العدسة، فيها مستشعر Sony IMX686، بدقة 64 ميغابيكسل، ومستشعر آخر بقدرة تقريب إلكتروني X30، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: ixbit