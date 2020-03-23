مايكروسوفت تستعرض أحدث نسخة من "ويندوز-10"
نشر رئيس قسم الأجهزة في مايكروسوفت، بانوس باناي، مقطع فيديو استعرض فيه النسخة القادمة من نظام "ويندوز-10" التي ستطرح قريبا.
وبالنظر للفيديو نلاحظ أن مايكروسوفت قررت أن تجعل من تصميم ويندوز أبسط وأكثر عملية، وأدخلت العديد من التعديلات على قائمة"إبدأ" وغيرت ألوانها وأضافت إليها اختصارات جديدة.
ويظهر الفيديو أيضا الإمكانيات الإضافية التي ستحصل عليها برامج تعديل الصور في النظام الجديد، ومنها برنامج "الرسام" الشهير، والتعديلات التي ستطرأ على برامج الطقس وواجهات الاستخدام.
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The team made this video to celebrate making it to 1 billion MAD on Windows 10 and I wanted to share it with all of you. Now at a time when so much of our work and communication is taking place through our devices, it’s especially humbling to know that Windows can help empower a billion people to stay connected to the things and people they care about #Windows
كما أرادت مايكروسوفت من خلال الفيديو التذكير بالنجاح الذي حققته بعد أن وصل عدد مستخدمي أنظمتها مؤخرا لأكثر من مليار مستخدم حول العالم.
ومن المفترض أن تطرح مايكروسوفت نسختها الجديدة من ويندوز قريبا وتضيف عليها بعض الميزات المدفوعة الخاصة بأنظمة الكتابة والطباعة.
المصدر: فيستي