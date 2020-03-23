مايكروسوفت تستعرض أحدث نسخة من "ويندوز-10"

نشر رئيس قسم الأجهزة في مايكروسوفت، بانوس باناي، مقطع فيديو استعرض فيه النسخة القادمة من نظام "ويندوز-10" التي ستطرح قريبا.

وبالنظر للفيديو نلاحظ أن مايكروسوفت قررت أن تجعل من تصميم ويندوز أبسط وأكثر عملية، وأدخلت العديد من التعديلات على قائمة"إبدأ" وغيرت ألوانها وأضافت إليها اختصارات جديدة.

ويظهر الفيديو أيضا الإمكانيات الإضافية التي ستحصل عليها برامج تعديل الصور في النظام الجديد، ومنها برنامج "الرسام" الشهير، والتعديلات التي ستطرأ على برامج الطقس وواجهات الاستخدام.

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كما أرادت مايكروسوفت من خلال الفيديو التذكير بالنجاح الذي حققته بعد أن وصل عدد مستخدمي أنظمتها مؤخرا لأكثر من مليار مستخدم حول العالم.

ومن المفترض أن تطرح مايكروسوفت نسختها الجديدة من ويندوز قريبا وتضيف عليها بعض الميزات المدفوعة الخاصة بأنظمة الكتابة والطباعة.

المصدر: فيستي