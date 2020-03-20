شاومي تنافس سامسونغ بهاتف متطور

تتحضر شركة شاومي الصينية لإطلاق هاتف جديد سينافس بأدائه أحدث هواتف الفئة المتوسطة من سامسونغ.

وتبعا للشركة فإن هاتف К30 Рro Zoom Еditiоn الجديد ورغم سعره الذي لن يتعدى الـ 280 دولارا سيحصل على تقنيات توفر له سرعة أداء ممتازة، منها معالج Snapdragon 865 المصنف من بين أقوى معالجات الهواتف حاليا، إضافة لمودم يمكنه من العمل مع شبكات الجيل الخامس اللاسلكية.

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أما ذاكرة الوصول العشوائي في هذا الهاتف فستكون 8/12 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 128/256 غيغابايت.

كما سيزود الجهاز بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، بوصلة إلكترونية، أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها لاسلكيا، ونظام تشغيل Android 10.

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وشاشته ستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.3 بوصة، مزودة بتقنيات خاصة لترشيد استهلاك طاقة البطارية، أما الكاميرا الأساسية فستأتي رباعية العدسة بدقة 64 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

وستبدأ شاومي باستقبال طلبات شراء الهاتف عبر مواقعها الرسمية بواسطة الإنترنت اعتبارا من 24 مارس الجاري.

المصدر: 4APK