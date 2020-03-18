متطور ورخيص.. Realme تنافس هواوي بهاتف جديد

قررت شركة Realme الصينية منافسة عملاق التقنية هواوي، وكشفت عن هاتف جديد بسعر منافس وتقنيات متطورة.

ورغم أن سعر هاتف Realme 6i الذي يتراوح ما بين 180 و225 دولارا إلا أن نسخه حصلت على العديد من التقنيات المتطورة، من أهمها كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

كما سيكون هذا الهاتف أول هاتف ذكي مزود بمعالج MediaTek Helio G80 يعمل بنظام Android 10، وسيزود ببطارية ممتازة بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع (18 واطا).

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وسيأتي بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC.

وسيبلغ سعر نسخه المزودة بذواكر 3/64 غيغابايت 180 دولارا فقط، أما النسخ التي ستأتي بذواكر 4/128 غيغابايت فسعرها سيكون 225 دولارا.

المصدر: IXBIT