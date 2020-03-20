 
مباشر

سامسونغ تطلق هاتفا ممتازا سعره 175$

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تطلق هاتفا ممتازا سعره 175$
YOUTUBE/ Technical Guruji
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nh4k

أعلنت شركة سامسونغ رسميا عن بدء استقبال الطلبات لشراء أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة، بسعر 175 دولارا فقط.

ومن أبرز المواصفات التي جاء بها هاتف Galaxy M21 بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، تكفيه ليعمل 48 ساعة في حال استخدامه للاتصالات وتصفح الإنترنت وسماع الموسيقى.

سامسونغ تطلق هاتفا ممتازا سعره 175$
YOUTUBE/ Technical

كما زود الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، وهيكل مقاوم للماء والغبار، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC ، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويضمن أداءه الممتاز معالج Exynos 9611، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، ونظام تشغيل "أندرويد-10" مع واجهات One UI 2.0.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+8+5) ميغابيكسل، مزودة بخاصية التقريب الأوتومواتيكي وقياس عمق الصورة، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.

المصدر: 4APK

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا