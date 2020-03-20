سامسونغ تطلق هاتفا ممتازا سعره 175$

أعلنت شركة سامسونغ رسميا عن بدء استقبال الطلبات لشراء أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة، بسعر 175 دولارا فقط.

ومن أبرز المواصفات التي جاء بها هاتف Galaxy M21 بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، تكفيه ليعمل 48 ساعة في حال استخدامه للاتصالات وتصفح الإنترنت وسماع الموسيقى.

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كما زود الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، وهيكل مقاوم للماء والغبار، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC ، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويضمن أداءه الممتاز معالج Exynos 9611، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، ونظام تشغيل "أندرويد-10" مع واجهات One UI 2.0.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+8+5) ميغابيكسل، مزودة بخاصية التقريب الأوتومواتيكي وقياس عمق الصورة، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.

المصدر: 4APK