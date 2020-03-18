نوكيا توسع أسرة هواتفها المتوسطة الفئة

تستعد شركة نوكيا قريبا للكشف عن هاتف جديد بمواصفات جيدة وسعر من المفترض ألا يتجاوز الـ 180 دولارا.

ومن المفترض أن يحمل الهاتف الجديد اسم Nokia C2، ويكون نسخة مطورة عن هواتف Nokia C1

التي طرحتها نوكيا العام الفائت.

وسيحصل هذا الهاتف على هيكل بوزن 170 غ تقريبا، مزود بشاشة بمقاس 5.7 بوصة بدقة عرض (1440/720) بيكسل، وأبعاد "18:9".

youtube/ Mobiler

وسيعمل بنظام تشغيل Android 9 Pie ، ومعالج رباعي النوى بتردد 1.4 غيغاهيرنز، وذاكرة وصول عشوائي 2/1 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16/32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

كما سيزود بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 2800 ميلي أمبير، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

والكاميرا الأساسية له ستكون بسيطة أحادية العدسة بدقة 5 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل أيضا.

المصدر: mobile-review