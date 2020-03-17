تعرف على أحد أكثر الساعات الذكية تطورا

تاريخ النشر: | 18:30 GMT | العالم الرقمي و Social media

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تستعد شركة TAG Heuer السويسرية الشهيرة للكشف عن ساعة ذكية بمواصفات ممتازة تجعلها من بين أفضل الأجهزة المحمولة الذكية حاليا.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لساعة TAG Heuer Connected 2020 القادمة:

-هيكل مقاوم للماء والغبار بسماكة 13.5 ملم.

- شاشة OLED بمقاس 1.39 بوصة.

- معالج snapdragon 3100.

-ذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت.

- بطارية بسعة 430 ميلي أمبير.

- بلوتوث 4.0.

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- GPS.

- NFC.

- حساس لقياس معدلات نبض القلب.

- أنظمة لتحدي المواقع عبر الأقمار الصناعية.

- قدرة على استقبال وإجراء المكالمات الهاتفية.

- مكبرات خاصة للاستماع للموسيقى.

المصدر: wareable.com