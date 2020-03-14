هواوي تتحدى آبل بساعة ذكية تعمل أسبوعين بشحنة واحدة!

قررت شركة HONOR التابعة لهواوي منافسة Apple watch الشهيرة بساعة ذكية متطورة قادرة على العمل لأسبوعين دون الحاجة لشحن بطاريتها من جديد.

ويمكن لساعة MagicWatch 2 الجديدة من HONOR العمل لتلك المدة الطويلة بعد شحن بطاريتها كاملة بفضل التقنيات المتطورة التي زودت بها، ومنها معالجات Kirin A1 وCortex-M7 التي تتميز باستهلاكها القليل للطاقة، إضافة لميزة "وضع توفير الطاقة" الذي يسمح لها بمراقبة عمل التطبيقات وإيقاف تلك التي لا يستعملها المستخدم.

وحصلت هذه القطعة الإلكترونية المميزة أيضا على العديد من التقنيات المتطورة كميزة مراقبة النشاط البدني ومعدلات المشي والجري، إضافة لميزة قياس معدلات نبض القلب، وميزات لمراقبة النوم، وخدمات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

youtube/ techline - Linus

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وتوفر هذه الساعة للمستخدم إمكانية التحكم بالموسيقى، والرد واستقبال المكالمات الواردة وقراءة الرسائل الواردة إلى الهاتف الذي تتصل به عبر البلوتوث.

المصدر: IXBIT