هاتف سامسونغ الجديد يتحدى النار والكسر (فيديو)

استعرضت قناة JerryRigEverything على يوتيوب مقطع فيديو يظهر المتانة الكبيرة لهاتف Galaxy S20 Ultra وقدرته على مقاومة النار والكسر والخدوش.

ويعرض الفيديو كيف حاول أحد خبراء القناة ثني الهاتف من الجهتين ليبدي الجهاز مقاومة كبيرة، ويصمد هيكله وشاشته دون أن ينثنيا أو ينكسرا، ويجتاز الجهاز هذا الاختبار بنجاح.

ولاختبار مقاومة الهاتف للخدوش قام الخبير بتجريح مختلف أجزاء هيكله بشفرة حادة، إذ أظهر الزجاج الواقي للشاشة والزجاج الواقي للكاميرات مقاومة ممتازة، أما طلاء الهيكل فتعرض لأضرار كبيرة من خدوش الشفرة.

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أما اختبار تحمل النار فأظهر القدرة الممتازة لشاشة الهاتف على تحمل اللهب، إذ وبعد تعريضها لشعلة اللهب أكثر من نصف دقيقة استمرت بالعمل بشكل فعال، وحتى ماسح البصمات المدمج فيها لم يتأثر من هذا الاختبار.

المصدر: JerryRigEverything