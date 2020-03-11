 
مباشر

هواوي تطلق واحدا من أفضل الحواسب الشخصية في العالم!

العالم الرقمي و Social media

هواوي تطلق واحدا من أفضل الحواسب الشخصية في العالم!
youtube/ Hi-Tech Mail.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nezt

كشفت شركة هواوي مؤخرا عن مجموعة جديدة من الحواسب الشخصية، منها حاسب MateBook 13 الذي صنف من بين أفضل الحواسب الشخصية وأكثرها تطورا.

ويتميز الحاسب الجديد بهيكل أنيق ومتين وخفيف الوزن، مصنوع من المعدن والبلاستيك، صمم ليكون سهل الحمل في أي حقيبة، وزود بلوحة مفاتيح متكاملة مقاومة للغبار تصدر أقل قدر من الضجيج أثناء الطباعة.

ومن أبرز الميزات التقنية لهذا الحاسب:

-هيكل مميز بوزن 1.2 كلغ فقط، وسماكة 14.9 ملم.

- شاشة بمقاس 13.3 بوصة بدقة عرض (2160/1440) بيكسل.

هواوي تطلق واحدا من أفضل الحواسب الشخصية في العالم!
youtube/ Hi-Tech Mail.ru

- معالجات Intel Core i7-8565U، وCore i7.

- معالج رسوميات NVIDIA GeForce MX150.

- ذاكرة وصول عشوائي LPDDR3 8 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

- بطارية تكفيه ليعمل أكثر من 11 ساعة بالشحنة الواحدة.

- قرص تخزين داخلي SSD 256/512 غيغابايت.

إقرأ المزيد
هواوي تطلق حاسبها الجديد بميزات غير مسبوقة!
هواوي تطلق حاسبها الجديد بميزات غير مسبوقة!

- منفذا USB-C ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

- أنظمة تعديل للأصوات Dolby Atmos.

- ميزة Multi-screen Collaboration:

- زر تشغيل مع ماسح لبصمات الأصابع.

- تقنية لتعديل الإضاءة لحماية العين من الإشعاعات الضارة.

المصدر: tehnobzor

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا