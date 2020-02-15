هواوي تطلق حاسبها الجديد بميزات غير مسبوقة!

لم تكتف هواوي بالنجاحات الكبيرة التي حققتها في سوق الهواتف الذكية، بل طورت قدراتها في عالم الكمبيوترات، وكشفت عن حاسب شخصي من أفضل الحواسب تقنية وتصميما.

ويأتي MateBook D15 بهيكل مميز من المعدن والبلاستيك بأبعاد (357/229/16.9) ملم، وسماكة 4.8 ملم فقط، مصنوع بطريقة تجعله من أكثر هياكل الحواسب المحمولة متانة، ويزن نحو 1.8 كلغ فقط.

والأبرز في هذا الحاسب هو أنه زود بشريحة NFC تساعد على اقترانه بسرعة وبشكل لاسلكي مع العديد من الهواتف والأجهزة اللاسلكية، كما خلت واجهة الشاشة فيه من الكاميرا المخفية داخل الهيكل الأساسي، مثبتة على لوحة المفاتيح، يمكن إخراجها بمجرد الضغط عليها عند الحاجة لاستعمالها.

youtube/ Unbox PH

أما شاشة هذا الحاسب فقد جاءت بمقاس 15.5 بوصة، ودقة عرض Full HD+، وسطوع 250 شمعة، وزاوية مشاهدة 178 درجة، تجعلها مريحة للقراءة ومشاهدة الصور والفيديوهات من زوايا مختلفة.

ويضمن أداءه السريع والممتاز وسرعته في معالجة البيانات معالج AMD Ryzen 5 3500U، ومعالج رسوميات Radeo Vega 8 Graphics، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت قابلة للتوسيع.

كما زودته هواوي بمنافذ UCB، ومنافذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع لقفل الشاشة وفك القفل بأمان، إضافة لبطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 11 ساعة متواصلة.

المصدر: فيستي