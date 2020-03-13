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مايكروسوفت تحذر من ثغرة خطيرة في ويندوز!

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تحذر من ثغرة خطيرة في ويندوز!
youtube/ Learn Windows 10 and Computers
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حذرت شركة مايكروسوفت من وجود ثغرة أمنية في أنظمة ويندوز، وأعلنت أنها أطلقت تحديثا لمعالجة تلك الثغرة.

وأشارت الشركة في تدوينة على موقع الدعم التقني الخاص بها على الإنترنت إلى أن الثغرة التي اكتشفت في إصدارات 1903 و1909 من أنظمة ويندوز من الممكن أن تسمح لقراصنة الإنترنت باختراق الكمبيوترات والأجهزة الموصولة بالشبكة العنكبوتية، وتحميل برمجيات خبيثة في تلك الأجهزة تساعد في التجسس عليها أو التحكم بها.

وأوضحت أنها أطلقت تحديثا أمنيا طارئا للإصدارات المذكورة يمكن تحميله عبر الصفحة الإلكترونية التابعة لها، والمخصصة لتقديم الدعم التقني للمستخدمين.

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وكانت "مايكروسوفت" قد أعلنت قبل أيام أيضا عن اكتشاف ثغرة أمنية أخرى أطلق عليها اسم Patch Tuesday وصنفت بأنها خطرة ويمكن استغلالها للقيام بهجمات إلكترونية شبيهة بهجمات "الفدية" الشهيرة.

المصدر: support.microsoft

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