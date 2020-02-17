مايكروسوفت توقف تحديثا أمنيا جديدا لأنظمة ويندوز

اضطرت شركة مايكروسوفت لإيقاف تحديث أمني برمجي كانت قد طرحته لأنظمة ويندوز مؤخرا، بعد اكتشاف مشكلات فيه تضر بعدد من الأجهزة.

وأشارت مايكروسوفت في موقعها الرسمي المخصص لخدمات دعم البرامج والمستخدمين إلى أنها اضطرت لإيقاف تحديث KB4524244 الذي أطلقته في 11 فبراير الجاري بعد أن اكتشفت وجود بعض المشكلات في هذا التحديث، أول مشكلة هي عدم قدرة بعض المستخدمين على تثبيت التحديث، والثانية هي فشل ميزة "إعادة تعيين" الجهاز بعد التحميل.

كما أشارت بعض الشكاوى الواردة من مستخدمي أنظمة ويندوز إلى أن أصحاب حواسب إتش بي المزودة بمعالجات AMD Ryzen واجهوا مشكلات بتثبيت خدمةHP Sure Start بعد تحميلهم للتحديث الأمني المذكور.

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وكانت مايكروسوفت قد ذكرت حين إطلاق تحديث KB4524244 أنه مخصص لتعزيز أمن أنظمة Windows 10 بنسخها 1909 و1903 و1809 وحتى 1607.

ولم تقتصر المشكلات على التحديث الأمني المذكور فحسب، بل أكدت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أن تحديث KB4532693 الذي أطلقته مايكروسوفت منذ مدة أيضا يتسبب بمشكلات تتعلق بملفات تعريف المستخدمين وبياناتهم على أنظمة Windows 10.

المصدر: ixbt