غوغل تطور أجهزة Chromecast الشهيرة

تستعد شركة غوغل لإطلاق نسخة جديدة من Chromecast بسعر منافس يجعل منها المتحدي الأقوى لأجهزة Apple TV.

وتبعا للتسريبات فإن النسخة القادمة من Chromecast والتي ستحمل اسم Sabrina التجاري لن تعمل بأنظمة التشغيل القديمة، بل ستحصل على نظام Android TV متكامل.

كما ستوفر هذ النسخة قدرة على عرض الفيديوهات على الشاشات الإلكترونية وأجهزة التلفاز بدقة 4K HDR، سيكون لها القدرة على الاتصال مع مختلف الأجهزة الإلكترونية عبر شبكات Bluetooth و WiFi.

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وما سيميزها عن نسخ Chromecast السابقة هو أنها ستزود بجهاز تحكم عن بعد، وميزات تسمح للمستخدم بالتحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

وتعتبر أجهزة Chromecast من أنجح التقنيات التي اعتمدت من قبل الملايين في السنوات الـ 5 الفائتة لعرض محتوى شاشات الهواتف والحواسب اللوحية على شاشات التلفاز، وتتميز بقدرتها على عرض المحتوى حتى بعد إقفال شاشة الهاتف المتصل بالتلفاز.

المصدر: 3dnews