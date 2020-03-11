سامسونغ تطلق هاتفا رخيصا بمواصفات ممتازة!

سربت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية مواصفات هاتف Galaxy A31 الذي ستطرحه سامسونغ بسعر ومواصفات تنافس جميع هواتف الفئة المتوسطة في الأسواق.

ومن أبرز ما سيحصل عليه هذا الهاتف معالج ثماني النوى من MediaTek مطور بتقنية (12 نانومتر)، فيه نوى Cortex-A75 و Cortex-A55 и GPU Mali-G52 MC2..

أما ذاكرة الوصول العشوائي فيه فستكون 4 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وسيزود الجهاز بمنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ونظام تشغيل "أندرويد-10"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع.

أما كاميرته الأمامية فمن المفترض أن تكون بـ 3 أو 4 عدسات ودقة 48 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: ixbit