هكذا سيكون "آيفون-12" القادم!

سربت قناة EverythingApplePro الشهيرة على يوتيوب تفاصيل تكشف عن هاتف "آيفون-12" الذي ستطلقه آبل هذا العام.

وتبعا للتسريبات فإن آبل تعتزم إطلاق عدة هواتف آيفون هذا العام، منها هاتف iPhone 12 Pro الذي سيجمع بتصميمه بين هواتف iPhone 11 Pro وهواتف iPhone 5 الشهيرة.

ومن المفترض أن يطلق الهاتف المذكور بعدة ألوان هي الأسود والفضي والأخضر والوردي والذهبي، ويزود بكاميرا ثلاثية العدسات إحدى عدساتها بدقة 64 ميغابيكسل، وفيها حساسات خاصة تساعدها على التقاط صور عالية الدقة في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

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كما ستحصل كاميرا هذا الهاتف على مستشعر 3D TOF الذي سيمكنها من التقاط صور ثلاثية الأبعاد، وتقنيات خاصة لتحديد عمق الصورة وتثبيت اللقطة بشكل أوتوماتيكي.

كما تشير التسريبات إلى أن هيكل iPhone 12 Pro سيكون أنحف من هياكل هواتف آيفون الحالية، وسيزود هذا الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، ومعالج Apple A14 ، سيمكنانه من العمل مع شبكات 5G.

المصدر: ixbt