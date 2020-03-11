الكشف عن التهديد الأكبر لهواتف "أندرويد"!

ما يزال نظام تشغيل "أندرويد" يتعرض للهجوم من قبل المحتالين عبر الإنترنت، وكشفت دراسة جديدة عن أكبر تهديد للهاتف الذكي.

وتستمر الهجمات الإلكترونية في الظهور، مع ورود تهديدات على أساس أسبوعي تقريبا.

ويعد نظام "أندرويد" هدفا سهلا لمجرمي الإنترنت، الذين يتطلعون إلى سرقة البيانات وتحقيق ربح سريع من المستخدمين. وعلى الرغم من أن التقارير حول هذه المخاطر ما تزال تتدفق، كشفت البيانات الجديدة عن أكبر تهديد لنظام "أندرويد"، وهو أمر يجب ألا يتجاهله محبو نظام التشغيل التابع لغوغل.

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وكشف فريق الأمان في Avast، أن الهجوم الأكثر شيوعا على "أندرويد" يتمثل الآن في البرامج الإعلانية، التي تمثل 70% من جميع البرامج الضارة للهاتف الذكي.

وبعد ذلك، تأتي نسبة 28% المتبقية من تهديدات "أحصنة طروادة" المصرفية والتطبيقات المزيفة. وعلى الرغم من أن البرامج الإعلانية قد لا تبدو مخيفة، إلا أنها مشكلة كبيرة لا تجعل الأجهزة غير قابلة للاستخدام تقريبا فحسب، بل توفر أيضا للمهاجمين طرقا لتوليد مبالغ كبيرة من الإيرادات.

وهناك نوعان رئيسيان من البرامج الإعلانية، أولا: تطبيقات برنامج مدعوم إعلانيا (adware)، المسببة للإزعاج. وثانيا: السلسلة الأكثر خطورة من احتيالات الإعلانات/النقر على الإعلانات، التي تسمح للقراصنة بإشراك المستخدمين في خدمات الاشتراكات المميزة، التي لا يرغبون بها، ما يفرض رسوما شهرية عليهم.

ويقول Avast إن برامج الإعلانات تتنكر في كثير من الأحيان في شكل تطبيقات الألعاب والترفيه، أو أنواع التطبيقات الأخرى الشائعة حاليا والتي تساعد القراصنة على استهداف أكبر عدد من المستخدمين.

وقد تبدو هذه التطبيقات غير ضارة، ولكن بمجرد أن تصيب جهاز ما، ستنقر خلسة على الإعلانات في الخلفية. وفي بعض الأحيان، يقدم برنامج الإعلانات أيضا إعلانات ذات محتوى ضار.

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وإذا كنت قلقا بشأن البرامج الإعلانية، نشر Avast بعض النصائح البسيطة لمساعدة مستخدمي "أندرويد" على تجنب هذا التهديد المتزايد.

إليك 5 أمور تساعدك على البقاء آمنا عبر الشبكة العنكبوتية:

• لا تحمّل التطبيقات سوى من متاجر التطبيقات الرسمية، مثل Google Play، حيث تتميز بإجراءات أمان للتحقق من التطبيقات قبل تحميل المطورين لها، أو من موقع التطبيق مباشرة للحصول على ضمان إضافي.

• تحقق من تقييمات التطبيقات للمستخدمين الآخرين في المتجر، حيث ما يزال من المهم الانتباه إلى المنتجات المزيفة.

• مراجعة الأذونات التي يطلبها التطبيق بعناية قبل تنزيل التطبيق؛ إذا طلب أحد التطبيقات الوصول إلى البيانات التي لا يحتاج إليها حتى يعمل، فقد يكون احتيالي.

• التحقق من البيانات المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بك لتحديد أي مدفوعات غير مصرح بها.

• استخدم أحد حلول مكافحة الفيروسات على هاتفك لتحديد أي محاولات هجوم وإيقافها.

المصدر: إكسبريس