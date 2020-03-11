كيف تعرف ما إذا كان هاتفك الذكي عرضة للاختراق؟

يمكن أن تتعرض الهواتف الذكية القديمة لخطر الاختراق، لذا من المهم التحقق من أن جهازك آمن.

ويتميز الهاتف الجديد بكونه محميا بشكل أفضل، مقارنة بالهواتف القديمة. فلماذا تعد أجهزة "أندرويد" وآيفون أقل أمانا عندما تصبح قديمة؟

وجد تحقيق مثير أن ما يصل إلى 40% من مستخدمي "أندرويد"، لا يتلقون "تحديثات أمان حيوية" من غوغل.

وتوقف آبل دعم الهواتف القديمة بإصدارات جديدة من iOS، كل عام تقريبا. وليس من العملي أن تقوم آبل أو غوغل بتحديث كل هاتف قديم إلى الأبد، لذا فهي ببساطة لا تفعل ذلك.

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وفي حال كنت تستخدم جهازا قديما لم يُحدّث، فستفقد إصلاحات أمنية مهمة، حيث يمكن للقراصنة استغلال الثغرات، لسرقة المعلومات الخاصة.

لذا، إذا كنت ترغب حقا في البقاء آمنا، فستحتاج إلى استخدام نماذج هواتف أحدث.

ومع ذلك، هذا لا يحميك من هجمات الاختراق، حتى وإن كان لديك آخر التحديثات، ما يحفز ضرورة توخي الحذر.

ومن المهم اختيار كلمات مرور قوية، وعدم منح الأشخاص الآخرين حق الوصول إلى حساباتك، والتأكد من عدم النقر على أي روابط مريبة أو مرفقات البريد الإلكتروني.

- كيفية معرفة ما إذا كان هاتف "أندرويد" أقدم من أن يكون "آمنا"

بشكل عام، يجب أن تحاول استخدام هاتف يمكن تحديثه بأحدث البرامج. ومع ذلك، قد يتوقف الدعم بعد عام أو عامين، لدى بعض هواتف "أندرويد".

وعلى سبيل المثال، سيكون هاتفك محميا بشكل جيد للغاية، باستخدام Android 9.0 أو Android 10.

ويؤدي استخدام إصدارات برامج قديمة جدا، مثل Android 4.0، إلى تعرض الهاتف لخطر أعلى من هجمات الاختراق.

وللتحقق من إصدار البرنامج، انتقل إلى الإعدادات وانقر فوق "حول الهاتف"، وستتمكن من رؤية إصدار البرنامج الحالي الخاص بك، والتحقق من وجود تحديثات.

ومن المهم الحفاظ على تحديث هاتف "أندرويد" إلى أحدث إصدار ممكن.

وفي حال كنت تستخدم هاتفا قديما جدا، لا يمكنه تلقي آخر التحديثات، فيجب التفكير في عملية التحديث.

- كيفية معرفة ما إذا كان هاتف آيفون قديما جدا بحيث لا يكون "آمنا"

اعتادت آبل على تقديم تحديثات iOS التي تدعم طرازات آيفون القديمة إلى حد ما.

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وعلى سبيل المثال، يمكن تنزيل آخر تحديث لنظام التشغيل iOS 13 على أي جهاز آيفون حتى آيفون 6S، والذي ظهر منذ زهاء 5 سنوات.

ويعمل تحديث iOS 12 لعام 2018 على آيفون 5S، الذي أُطلق في الأصل في عام 2013.

وقامت آبل بإصلاح ثغرات الأمان مع إطلاق iOS 13، لذا من الأفضل أن تستخدم هاتفا يمكنه تثبيت هذا التحديث.

ولكن هواتف آيفون ستكون آمنة بشكل عام، من معظم هجمات الاختراق، على iOS 12 أيضا.

وإذا كنت تستخدم إصدارات برامج قديمة جدا مثل iOS 6 أو iOS 7، ولا يمكنك إجراء التحديث، يجب عليك بالتأكيد شراء هاتف جديد.

وإذا كان لديك جهاز آيفون قديم، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو التأكد من أنك تستخدم أحدث البرامج الممكنة. وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات> عام، وابحث عن تحديث البرنامج.

المصدر: ذي صن