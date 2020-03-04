آبل قد تدفع 500 مليون دولار بسبب هواتف آيفون!

أعلنت شركة آبل عن موافقتها على دفع مبالغ قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار لتسوية الدعاوى المرفوعة ضدها بسبب بطء عمل هواتف آيفون القديمة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن آبل تعتزم دفع تعويضات مالية لمالكي هواتف آيفون القديمة الذين تضرروا بسبب انخفاض أداء هواتفهم بعد تحميل نسخ معينة من أنظمة iOS، ومن المفترض أن تعوض آبل كل واحد منهم بـ 25 دولارا، قد يتغير هذا المبلغ وفقا لعدد الأجهزة المتضررة، وبذلك ستدفع آبل 310 ملايين دولار كحد أدنى لتسوية القضايا الجماعية المرفوعة ضدها وقد يصل المبلغ إلى 500 مليون دولار.

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وكان عدد كبير من مستخدمي هواتف iPhone 6 و6s و6s Plus و 7Plusو SE قد اشتكوا من أن هواتفهم باتت تعمل بشكل أبطأ بعد تحميل نسخة iOS 10.2.1، وكذلك اشتكى مستخدمو هواتف iPhone 7 و7 Plus من المشكلات ذاتها بعد تحميلهم لـ iOS 11.2، ورفع عدد كبير من المستخدمين دعاوى ضد الشركة متهمين إياها بإبطاء عمل أجهزتهم عمدا عبر أنظمة التشغيل لإرغامهم على شراء النسخ الأحدث من الهواتف، كما رفعت 66 دعوى ضد الشركة بهذا الخصوص تم تقديمها لمحكمة في كاليفورنيا.

وكانت آبل قد صرحت في وقت سابق بأن "الاتهامات الموجهة لها ليست صحيحة، وإبطاء عمل هواتف آيفون القديمة جاء لحماية بعض أجزائها من الأعطال أو التلف بعد تحميل أنظمة التشغيل الجديدة، وبهدف إطالة عمر بطاريات تلك الأجهزة".

المصدر: روسيسكايا غازيتا