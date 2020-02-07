 
مباشر

"آبل" مطالبة بدفع غرامة مالية قيمتها 25 مليون يورو

مال وأعمال

Reuters CHINA STRINGER NETWORK
"آبل" مطالبة بدفع غرامة مالية قيمتها 25 مليون يورو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n86q

سيتعين على شركة الإلكترونيات الأمريكية "آبل"، دفع غرامة قياسية قدرها 25 مليون يورو، بسبب قضية الممارسة المضللة واستغفال المستهلكين بمنتجاتها.

إقرأ المزيد
شركة روسية تطلق هاتفا ذكيا سعره أغلى من أيفون – 11
شركة روسية تطلق هاتفا ذكيا سعره أغلى من أيفون – 11

وتسببت هذه القضية بضجة كبيرة قبل عامين، وذلك بعد حدوث تباطؤ في أداء أجهزة بعد قيام مستهلكين بتحديث نظام التشغيل iOS، لدرجة أن بعض المستهلكين اضطروا إلى تغيير البطاريات أو حتى إلى شراء أجهزة جديدة.

ووفقا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية فقد فرض المدعي العام الأمريكي الغرامة على الشركة الأمريكية بعد قيام هيئتين، هما جمعية وقف التقادم المبرمجة HOP، والمديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الاحتيال DGCCRF بالتقدم بشكوى للسلطات الأمريكية.

وجاءت الشكوى بعد تحقيق أجرته الصحيفة الفرنسية بهذا الشأن.

وعلق مدير DGCCRF، لووك تانجوي، على ذلك قائلا، إن "ما حدث يشكل ممارسة تجارية مضللة للمستهلك، حيث تم استغفال المستهلك، إذ أنه يجب أن يكون على علم بالمخاطر".

المصدر: "لوباريزيان"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيتان من مدينة ستالينغراد فرقتهما الحرب 78 عاما!