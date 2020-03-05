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ميزة طال انتظارها تظهر في "تويتر"!

العالم الرقمي و Social media

ميزة طال انتظارها تظهر في
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بعد أن انتظرها المستخدمون لسنوات، أعلنت "تويتر" عن بدء اختبار ميزة جديدة في تطبيقها تساعد على كتابة تغريدات مؤقتة تختفي تلقائيا بعد مدة من كتابتها.

ووصف الكثيرون الميزة الجديدة بالعملية، وأشاروا إلى أنها شبيهة بميزة storis التي ظهرت في العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي، فمن خلالها يمكن  للمستخدم عرض حدث ما أو إبلاغ متابعيه بشيء معين في يوم محدد، ولن يضطر للدخول مجددا إلى صفحته لإزالة التغريدة كونها ستختفي تلقائيا بعد فترة.

وقال نائب رئيس قسم المنتجات في "تويتر"، Ceyvon Bakpour: لقد بدأنا باختبار ميزة Fleets الجديدة عند بعض مستخدمي تطبيقنا على أجهزة Android وiOS في البرازيل، لقد استمعنا إلى الكثير من الآراء، ونسعى لإدخال قدرات جديدة تعالج مشكلات ومخاوف الناس من التواصل على التطبيق.

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وعلى خلاف التغريدات العادية لن يكون بالإمكان إعادة كتابة "التغريدة المؤقتة" أو الإعجاب بها، بل ترك تعليقات عليها تظهر للمستخدم كما في ميزة storis.

وكانت "تويتر" قد أدخلت ميزة جديدة على تطبيقها مؤخرا يمكن من خلالها ربط التغريدات ببعضها وإنشاء تغريدات بمواضيع مختلفة.

المصدر: medusa

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