ميزة طال انتظارها تظهر في "تويتر"!

بعد أن انتظرها المستخدمون لسنوات، أعلنت "تويتر" عن بدء اختبار ميزة جديدة في تطبيقها تساعد على كتابة تغريدات مؤقتة تختفي تلقائيا بعد مدة من كتابتها.

ووصف الكثيرون الميزة الجديدة بالعملية، وأشاروا إلى أنها شبيهة بميزة storis التي ظهرت في العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي، فمن خلالها يمكن للمستخدم عرض حدث ما أو إبلاغ متابعيه بشيء معين في يوم محدد، ولن يضطر للدخول مجددا إلى صفحته لإزالة التغريدة كونها ستختفي تلقائيا بعد فترة.

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c — Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020

وقال نائب رئيس قسم المنتجات في "تويتر"، Ceyvon Bakpour: لقد بدأنا باختبار ميزة Fleets الجديدة عند بعض مستخدمي تطبيقنا على أجهزة Android وiOS في البرازيل، لقد استمعنا إلى الكثير من الآراء، ونسعى لإدخال قدرات جديدة تعالج مشكلات ومخاوف الناس من التواصل على التطبيق.

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وعلى خلاف التغريدات العادية لن يكون بالإمكان إعادة كتابة "التغريدة المؤقتة" أو الإعجاب بها، بل ترك تعليقات عليها تظهر للمستخدم كما في ميزة storis.

وكانت "تويتر" قد أدخلت ميزة جديدة على تطبيقها مؤخرا يمكن من خلالها ربط التغريدات ببعضها وإنشاء تغريدات بمواضيع مختلفة.

المصدر: medusa