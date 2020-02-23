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ميزة جديدة تجعل التغريد على "تويتر" أكثر متعة!

العالم الرقمي و Social media

ميزة جديدة تجعل التغريد على
Reuters KP/AA
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أعلنت "تويتر" في 19 فبراير الجاري عن إدخالها ميزة جديدة على تطبيقها لجعل عملية نشر التغريدات أكثر متعة وعملية.

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وتبعا للخبراء فإن الميزة الجديدة التي ظهرت في تطبيق تويتر المخصص لهواتف iOS حاليا، ستساعد المستخدمين على ربط التغريدات ببعضها وإنشاء تغريدات بمواضيع مختلفة.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدم الدخول إلى التطبيق، ومن ثم اختيار "إنشاء" تغريدة جديدة، وبعدها الضغط على الشاشة والسحب للأسفل، ليظهر للمستخدم خيار يساعده على ربط التغريدة بتغريدة كان نشرها من قبل.

كما تمكن الميزة الجديدة من ربط 3 تغريدات معا لتظهر كلها سوية، حيث يجب على المستخدم النقر على أيقونة "الثلاثة أزرار" التي تظهر بالقرب من تغريداته، ومن ثم خيار "متابعة الموضوع"، وبعدها اختيار التغريدات التي يرغب بربطها معا.

وتسعى "تويتر" في الفترة الأخيرة لإدخال تعديلات وتحسينات على تطبيقها بشكل دوري لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين، في الوقت الذي يلقى التطبيق منافسة كبيرة من باقي تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" وغيرهما.

المصدر: 9to5mac

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