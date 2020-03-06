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مساعد غوغل أصبح قادرا على قراءة الأخبار بعشرات اللغات!

العالم الرقمي و Social media

مساعد غوغل أصبح قادرا على قراءة الأخبار بعشرات اللغات!
youtube/ Android
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أدخلت غوغل ميزة جديدة على مساعدها الصوتي الذكي Google Assistant تسمح للمستخدمين بالاعتماد عليه لقراءة النصوص بعشرات اللغات.

وأوضح الخبراء في غوغل أن ميزة Read It التي طوروها وأدخلوها على مساعد Google Assistant ستسمح باستخدامه لقراءة النصوص المكتوبة في مواقع الأخبار الإلكترونية وصفحات الإنترنت بـ 42 لغة مختلفة، منها الإنكليزية والروسية والفرنسة والإسبانية والألمانية.

واستخدام الميزة الجديدة عملية بسيطة جدا، فعند تصفح أحد مواقع الإنترنت أو قراءة نص مكتوب فيه يكفي أن يعطي المستخدم أمرا صوتيا لمساعد غوغل في هاتفه ويقول Hey Google ومن ثم read it، أو Hey Google وبعدها read this page، ليقوم Google Assistant بقراءة النص المكتوب باللغة التي يختارها صاحب الهاتف.

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وأشارت غوغل في تدوينة على موقعها الرسمي إلى أن الميزة الجديدة في مساعدها الصوتي ستسهل حياة الكثيرين من مستخدمي الإنترنت، وخصوصا من يلقون صعوبات في القراءة بسبب مشكلات البصر.

المصدر: tjournal

 

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