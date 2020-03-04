هاتف Oppo سينافس أحدث أجهزة هواوي
تستعد شركة Oppo في مارس الجاري لإطلاق هاتف ذكي تنافس من خلاله هواتف شركة هواوي من حيث السعر وقدرات التصوير
ومن بين التقنيات المميزة التي سيحصل عليها Reno 3 Pro الجديد:
-كاميرا أساسية بأربع عدسات ودقة(64+13+8+2) ميغابيكسل.
- قدرة الكاميرا على التقريب البصري بمعدل X5 والتقريب الرقمي بمقدار X20.
- كاميرا أمامية مزدوجة بدقة (44+2).
شاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة ودقة عرض (2400/1080) بيكسل.
- معالج MediaTek Helio P95.
- معالج رسوميات Adreno 620.
- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.
- قدرة على العمل مع شبكات 5G.
- بطارية بسعة 4025 ميلي أمبير.
- تطبيق Soloop Smart Video Editor الخاص لتحرير الفيديوهات ومشاركتها.
- منفذ USB Type-C ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
- NFC و Bluetooth 5.1.
- أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية GPS وBeidou وA-GPS.
- نظام تشغيل Android 10.
المصدر: mobiltelefon