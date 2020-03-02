أحد أفضل الهواتف لهذا العام من OnePlus

بدأت شركة OnePlus الصينية تحضيراتها لإطلاق هاتفها الجديد الذي أكدت أنه سيكون أحد أفضل الهواتف الذكية لهذا العام، وبقدرة على العمل مع شبكات 5G.

ومن أهم التقنيات التي سيحصل عليها OnePlus 8:

-شاشة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية بدقة 6.5 بوصة ودقة عرض (2400/1080) بيكسل، وتردد 120 هيرتز، ما يجعلها إحدى أفضل شاشات الهواتف في العالم.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+20+12) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية منبثقة مخفية داخل الهيكل، بدقة 32 ميغابيكسل.

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- معالج Quаlcomm Snаpdragon 865 ثماني النوى، أقوى معالج مطروح للهواتف حاليا.

- معالج رسوميات Adrеno 650.

- ذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 256/512 غيغابايت.

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

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- ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات، منفذ USB-C.

- نظام تشغيل Andrоid 10.

- أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، بوصلة إلكترونية.

- شحن سريع للبطارية وشحن لاسلكي.

المصدر: 4APK