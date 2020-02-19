ما هو الهاتف المزود بأفضل شاشة؟

نشر مختصون من موقع DisplayMate نتائج اختبارات أظهرت الهاتف الذي حصل على أفضل شاشة من بين شاشات الهواتف الذكية حتى اليوم.

وتبعا للمختصين فإن "هاتف سامسونغ Galaxy S20 Ultra زود بشاشة هي الأفضل من بين شاشات الهواتف وفقا للعديد من المعايير.

وأشار المختصون إلى أنهم توصلوا لهذه النتيجة بعد أن أخضعوا شاشة الهاتف المذكور لـ 12 اختبارا، بما فيها اختبارات السطوع والتباين والانعكاس، حيث اختبرت شاشة الهاتف بواسطة مقياس الطيف، الذي قارن طول وسعة موجات الضوء الصادرة عنها وفقا لـ 41 معيارا.

وأظهرت الاختبارات أن شاشة Galaxy S20 Ultra تتمتع بمعدل سطوع عال مقارنة بأفضل شاشات الهواتف المطروحة في الأسواق حاليا، فسطوع هذه الشاشة تراوح ما بين 823 و1340 ، أما شاشة هاتف iPhone 11 Pro على سبيل المثال فأعلى معدل لسطوعها كان 905 ، وشاشة هاتف OnePlus 7 Pro فـ 813.

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ويذكر أن Galaxy S20 Ultra جاء بشاشة Dynamic AMOLED بمقاس 6.9 بوصة، وأبعاد "20:9"، بدقة (3200/1440) بيكسل، وكثافة بيكسلات تبلغ 510 بيكسل/الإنش الواحد، وبتردد 120 هيرتز.

كما حصل هذا الجهاز على معالج Exynos 990، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+48+12) ميغابيكسل، لتكون أفضل كاميرا تحصل عليها هواتف هذه الشركة حتى اليوم، إضافة لكاميرا أمامية بدقة 40 ميغابيكسل.

المصدر: رامبلر