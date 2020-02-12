سامسونغ تعلن عن المواصفات الجبارة لهواتف Galaxy S20!

تزامنا مع إعلانها عن هاتفها القابل للطي، كشفت سامسونغ خلال فعالية Samsung Galaxy Unpacked عن المواصفات الرسمية لهواتف Galaxy S20 التي انتظرها ملايين عشاق الهواتف الذكية.

والميزة الأهم في الهواتف كانت القدرات الفائقة للكاميرات، والعدسات ذات الدقة العالية التي لم تتوفر في أي هاتف سامسونغ من قبل.

أقوى وأبرز هذه الهواتف يأتي Galaxy S20 Ultra الذي زودته سامسونغ بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+48+12) ميغابيكسل، لتكون أفضل كاميرا تحصل عليها هواتف هذه الشركة حتى اليوم، إضافة لكاميرا أمامية بدقة 40 ميغابيكسل.

يأتي هذا الهاتف بقدرة على التعامل مع شبكات 5G، وحصل على ذواكر وصول عشوائي LPDDR5 متطورة 12 و16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

أما هاتف Galaxy S20 Plus فحصل على شاشة Dynamic AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، بمعدل تحديث 120 هيرتز، وتدعم تقنية HDR+، ما يجعل منها مناسبة لعرض الأفلام العالية الدقة والألعاب الإلكترونية الحديثة.

كما جاء بكاميرا أساسية بدقة (64+12+12) ميغابيكسل، وحصل على عدسة خاصة لدعم تقنية DepthVision، إضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل.

وكسابقه يملك هذا الهاتف قدرة على التعامل مع شبكات 5G، ومزود بذواكر وصول عشوائي LPDDR5 بسعة 8 و12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256/512 غيغابايت، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

ونسخة Galaxy S20 جاءت بشاشة Dynamic AMOLED بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (3200/1440) بيكسل ومعدل تحديث 120 هيرتز.

والكاميرا الأساسية له جاءت بدقة (64+12+12) ميغابيكسل، الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل، أما ذاكرة الوصول العشوائي فـ 8/12 غيغابابيت، وذاكرة التخزين الداخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

وزود هذا الهاتف بنظام تشغيل أندرويد-10 مع واجهات e UI 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

المصدر: samsung.com