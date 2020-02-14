ما هو أول هاتف سيطرح بمعالج Snapdragon 865 المتطور؟

كشفت شركة ZTE الصينية عن نيتها إطلاق هاتف متطور مزود بمعالج Snapdragon 865 الجديد، أقوى معالج طرحته كوالكوم للهواتف حتى اليوم.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Axon 10s Pro 5G الجديد سيحتوي على العديد من الميزات المتطورة الأخرى، وسيكون قادرا على العمل مع شبكات 5G بفضل معالجه الممتاز، وبفضل ذواكر الوصول العشوائي LPDDR5 الحديثة التي ستأتي بحجم 6 و12 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+20+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

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كما سيحصل هذا الجهاز على ذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت، وشاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصة بأبعاد "19:9"، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع Quick Charge 4 ، ونظام تشغيل "أندرويد-10" الجديد.

وسيزود بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشرائح للاتصال اللاسلكي عبر تقنية Wi-Fi 6، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وميزة التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية لفك قفل الشاشة بأمان.

المصدر: 3dnews