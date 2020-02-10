تقنية جديدة ستغير عالم تخزين البيانات في الحواسب

أعلنت شركة SDK عن تطويرها لتقنية جديدة ستساعد على زيادة سعة التخزين في أقراص التخزين الصلبة الموجودة في الحواسب.

وقال الخبراء في الشركة أنهم طوروا جيلا جديدا من أقراص التخزين الصلبة HDD تعتمد على تقنية HAMR للتسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة.

وصنعت SDK محركات أقراص التخزين الجديدة من الألومينيوم، وزودتها بطبقات رقيقة مصنوعة من حبيبات مغناطيسية ناعمة جدا من الحديد والبلاتين، وفق ألية معينة تتحكم بدرجة حرارة النواقل في المعادن.

وتبعا للخبراء فإن التقنية الجديدة التي توصلوا إلى تطويرها ساعدت في تحسين أداء أقراص HDD وسرعة تعاملها مع البيانات، وبفضلها أصبحت سعات التخزين في هذه الأقراص أكبر بكثير، إذ ستتمكن من تخزين حتى 6 تيرابايت في الإنش المربع الواحد، أي أن الأقراص الجديدة ستكون قادرة على تخزين بيانات أكثر بمقادر 5 مرات من مثيلاتها الحالية.

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ولم تعلن SDK عن تفاصيل إضافية عن أقراص تخزينها الجديدة أو موعد إطلاقها في الأسواق، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستعمل هذا العام على تطوير أقراص HDD بسعات تصل إلى 20 تيرابايت.

المصدر: itc