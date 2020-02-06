تعرف على Cat S32 أحد أقوى وأمتن الهواتف!
أعلنت شركة Cat العالمية مؤخرا عن هاتفها المصفح الجديد S32 الذي طورته ليعمل في مختلف وأصعب الظروف المناخية، ويكون واحدا من أكثر الهواتف متانة.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:
-هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك والمطاط مقاوم للصدمات.
- حماية من الماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية.
- قدرة على العمل تحت الماء، لمدة 35 دقيقة، على عمق متر ونصف المتر.
- مقاوم للصدمات وفق معايير MIL SPEC 810G.
- شاشة متينة بمقاس 5.5 بوصة ودقة عرض (1440/720) بيكسل.
- معالج Helio A20 رباعي النوى بتردد 1.8 غيغاهيرتز.
- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع.
- بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير.
- نظام أندرويد-10.
- Bluetooth 5.0 وشريحة NFC.
- منفذ 3.5 ملم للسماعات.
- كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.
المصدر: 3dnews.ru