OPPO تفتتح باب التسجيل على هاتفها المنافس

أعلنت شركة OPPO عن بدء استلام الطلبات لشراء هاتف Reno3 Vitality Edition الذي سيكون أحد أبرز الهواتف العاملة مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وتبعا للشركة فإن الهاتف سيأتي بعدة ألوان هي Streamer Gold و Moon Night Black و Sky Mirror White، وسيحصل مشتر هذا الهاتف على سماعات لاسلكية مجانية من نوع O-Fresh التي أطلقتها OPPO في الأسواق مؤخرا.

وزودت OPPO هاتفها الجديد بشاشة OLED بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض FHD+ وأبعاد "9:20"، وعدد من الميزات المتطورة مثل Link Boost 2.0 وHyper Boost، ونظام تشغيل قائم على أندرويد-10 الجديد.

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وسيعمل بمعالج Snapdragon 765 5Gالمخصص لشبكات الجيل الخامس الخلوية، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون بأربع عدسات إحداها بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وإحدى عدساتها مزودة بفتحات واسعة للتصوير في الظلام، وفيها مستشعر لتحديد عمق الصورة أوتوماتيكيا.

المصدر: itzine