Realme تطلق هاتفا منافسا سعره أقل من 100$!

قررت Realme الصينية اكتساح سوق الأجهزة الذكية من جديد، وكشفت عن هاتف منافس بمواصفات مميزة سعره أقل من 100 دولار.

ورغم سعره الرخيص مقارنة بباقي الهواتف الذكية من نفس الفئة، إلا أن realme C3 الجديد حصل على مواصفات ستجعل منه أحد أكثر الهواتف انتشارا ربما في الصين والأسواق العالمية الأخرى.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الجهاز:

-هيكل مقاوم للماء والغبار

- شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة ودقة عرض (1560/720) بيكسل.

- بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

youtube/Technical Guruji

- معالج Helio G70 ثماني النوى من MediaTek بتردد 2.2 غيغاهيرتز.

- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع.

- كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (12+2) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- Wi-Fi 802.11 b/g/n وBluetooth v5.0.

- أنظمة GPS/Beidou/Glonass/A-GPS لتحديد المواقع.

المصدر: mobile-review