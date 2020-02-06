سوني تكشف عن PlayStation 5 قريبا!

فاجأت سوني عشاق الألعاب الإلكترونية وأطلقت عددا من المواقع الرسمية لمختلف بلدان العالم، مخصصة لمنصات PlayStation 5 التي ستكشف عنها قريبا.

وتبعا للتسريبات فإن سوني قد تكشف عن المنصة الجديدة خلال حدث خاص في الـ 15 من فبراير الجاري أو في 4 مارس، وستبدأ باستقبال طلبات الشراء المسبقة لهذه المنصة في 5 مارس، لتنطلق المبيعات الرسمية لـ PlayStation 5 أواخر العام الجاري.

كما تظهر الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا أن المنصة ستحصل على قبضات تحكم بالألعاب جديدة كليا، فيها أزرار إضافية على أسفلها وعلى واجهتها الأمامية، وقادرة على العمل لاسلكيا عبر تقنيات بلوتوث و Wi-Fi، كما جاءت تلك القبضات بمكبرات للصوت، ومنافذ خاصة للسماعات، تغني المستخدم عن سماع الأصوات عبر الشاشة الرئيسية الموصلة بالمنصة.

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وعبر المواقع التي أطلقتها سوني خصيصا لهذه المنصة سيكون بإمكان عشاق الألعاب الإلكترونية الاطلاع على المواصفات الفنية والتقنية للمنصة الجديدة، وعن الألعاب التي ستطرح لها، وخدمات الاشتراك المدفوعة للألعاب.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن PlayStation القادمة ستحصل على تقنية Ray Tracing التي تعطي واقعية أكبر للصور، إضافة إلى أقراص تخزين جديدة، ومعالج AMD Ryzen ثماني النوى، ومعالج رسوميات RTX من Nvidia.

المصدر: ixbt